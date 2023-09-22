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11:34 22.09.2023

Україна отримає далекобійну зброю - Зеленський

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Україна отримає далекобійну зброю - Зеленський

Україна наполегливо працює над отриманням далекобійної зброї, і результати цієї роботи будуть помітні за певний час, заявив президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з українськими журналістами у Вашингтоні.

"Глава держави зазначив, що мав важливі зустрічі в столиці США. Зокрема, відбулися надзвичайно відверті розмови з американськими конгресменами. "Вони отримали всі відповіді", - наголосив Зеленський, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Він сказав, що під час зустрічі з конгресменами обговорювалися певні плани, а також необхідна допомога Україні. "Це відзначили і в Білому домі, що ми спілкувалися з конгресменами. До мене звертався і Пентагон із цим. Мій голос чують, і саме такі прямі розмови треба проводити", - зазначив глава держави.

Щодо перспектив надання Україні ракет ATACMS Зеленський акцентував, що йдеться про посилення далекобійних можливостей України. "Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент – ми всі це побачимо", - резюмував президент.

 

Теги: #україна #зброя

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