Події

10:28 22.09.2023

Із порту "Чорноморськ" вийшло друге судно з зерном - Кубраков

1 хв читати

Судно Aroyat (прапор Палау) з 17,6 тис. тонн української пшениці для Єгипту вийшло з порту "Чорноморськ" і рухається в напрямку Босфору, повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Це друге судно, яке скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден на вхід до порту Чорноморськ з метою експорту агропродукції для країн Азії. Екіпаж судна – громадяни Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії", - написав він у фейсбуці у п'ятницю.

Як повідомлялося, 19 вересня встановленим коридором пройшло судно Resilient Africa з 3 тис. тонн пшениці для Азії.

Згідно з даними marinetraffic, судно Aroyat має тип Bulk Carrier, побудоване 1997 року і ходить під прапором Палау, порт приписки - Нассау. Його вантажопідйомність - 18,315 тис. тонн дедвейту, осадка становить 5 м, загальна довжина (LOA) - 148,17 м, ширина - 22,8 м.

Теги: #судно #чорноморськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:27 21.09.2023
Судно із зерном, що вийшло з порту "Чорноморськ", досягло турецького порту

Судно із зерном, що вийшло з порту "Чорноморськ", досягло турецького порту

10:29 19.09.2023
Із порту "Чорноморськ" вийшло судно із зерном - Кубраков

Із порту "Чорноморськ" вийшло судно із зерном - Кубраков

07:13 17.09.2023
Друге цивільне судно увійшло в український порт за тимчасовим коридором

Друге цивільне судно увійшло в український порт за тимчасовим коридором

19:46 27.08.2023
Друге від початку війни судно йде поза зерновим коридором

Друге від початку війни судно йде поза зерновим коридором

13:07 22.08.2023
Східний Порт-Саїд у Єгипті здійснив першу в регіоні операцію з бункерування метанолом

Східний Порт-Саїд у Єгипті здійснив першу в регіоні операцію з бункерування метанолом

11:05 18.08.2023
Перше судно, що вийшло з Одеси після припинення дії Чорноморської зернової ініціативи, прибуло до Туреччини - ЗМІ

Перше судно, що вийшло з Одеси після припинення дії Чорноморської зернової ініціативи, прибуло до Туреччини - ЗМІ

10:44 16.08.2023
Перше судно рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів

Перше судно рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів

04:42 15.08.2023
Держдеп засудив провокацію РФ щодо турецького судна

Держдеп засудив провокацію РФ щодо турецького судна

22:40 13.08.2023
Спроба РФ зупинити для огляду балкер SUKRU ORKA у Чорному морі – грубе порушення норм міжнародного права - Кубраков

Спроба РФ зупинити для огляду балкер SUKRU ORKA у Чорному морі – грубе порушення норм міжнародного права - Кубраков

15:42 21.06.2023
П'ять великих компаній зацікавлені в концесійних проєктах у порту "Чорноморськ"

П'ять великих компаній зацікавлені в концесійних проєктах у порту "Чорноморськ"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про намір деокупувати Бахмут і ще два міста

Головне зі звернення президента Зеленського після візиту в США

Заява Зеленського за результатами зустрічі з Байденом

Байден оголосив про доставку в Україну танків «Абрамс» наступного тижня та батарей ППО Hawk

Україна та США погодилися працювати над стратегічними рішеннями щодо попередження нових агресій проти України - Зеленський

ОСТАННЄ

"Метінвест" передав бійцям "Гвардії наступу" пікапи на понад 3 млн грн

Міноборони України допустило до експлуатації перший дистанційно керований бойовий модуль "ШаБля"

У ДТП у Львівській області травмовано 8 осіб, зокрема 4 дітей

Зеленський заявив про намір деокупувати Бахмут і ще два міста

Вибухи на аеродромі "Чкаловський" біля Москви будуть відчутними для керівництва РФ - британська розвідка

Україна заборонила ввезення продукції тваринництва з Болгарії через віспу овець і кіз

Ранковий обстріл Херсона забрав життя місцевого жителя, горить житловий будинок - ОВА

Офіцера з Житомирської області судитимуть за те, що здавав військове майно в ломбарди

Польща продовжить військові поставки Україні, за винятком нового озброєння

ЗС України діють за останньою лінією оборони на заході Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА