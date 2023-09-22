Події

10:14 22.09.2023

У ДТП у Львівській області травмовано 8 осіб, зокрема 4 дітей

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У ДТП у Львівській області травмовано 8 осіб, зокрема 4 дітей

Восьмеро осіб, зокрема четверо дітей, травмовані у ДТП у Львівській області, повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася 21 вересня в селі Мерещів Львівського району на автодорозі Куровичі - Рогатин.

У повідомленні зазначено, що зіткнулися два автомобілі ВАЗ-2106, якими керували жителі Львівської та Тернопільської областей.

"Унаслідок ДТП обидва водії та шість пасажирів обох автомобілів - 34-річна та 38-річна жінки, троє хлопчиків віком від 3 до 15 років та семирічна дівчинка - дістали травми та були доставлені до медзакладів", - зазначено в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

 

Теги: #дтп #львівська_область

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