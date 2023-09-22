У результаті обстрілів населених пунктів Херсонщини загинуло семеро людей, 12 дістали поранення

Унаслідок обстрілу населених пунктів Херсонської області загинуло 7 осіб, 12 дістали поранення, противник завдав по області 82 обстріли, випустивши 383 снаряди, з них 28 безпосередньо по м. Херсону, повідомляє у своєму телеграм-каналі в п'ятницю вранці голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 383 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків і авіації. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 7 людей загинули, ще 12 - дістали поранення", - написав він.