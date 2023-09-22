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01:50 22.09.2023

Україна та США погодилися працювати над стратегічними рішеннями щодо попередження нових агресій проти України - Зеленський

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Україна та США погодилися працювати над стратегічними рішеннями щодо попередження нових агресій проти України, заявив президент України Володимир Зеленський під час переговорів із президентом США Джозефом Байденом та американською делегацією у розширеному форматі у Вашингтоні.
"Дякую, пане президенту за теплу зустріч і за продуктивні, сильні переговори. Ми досягли низки важливих результатів. Ми погодилися працювати над низкою стратегічних рішень, які дозволять нам попередити якусь нову агресію проти України, проти наших людей", - заявив Зеленський.
Це, за його словами, стане, зокрема, "одним із наслідків вільнюського саміту НАТО, також Декларації країн "Великої сімки" та наших (із США – ІФ-У) двосторонніх домовленостей щодо безпеки".
Також, за словами українського президента, зі Сполученими штатами буде продовжено роботу над Формулою миру та підготовку до проведення Саміту миру.
Зеленський подякував Байдену за 575 днів підтримки на тлі російської агресії.
Крім того, президент України подякував американській стороні за рішення виділити Україні новий оборонний пакет у розмірі 325 млн доларів. "У ньому є саме те, що зараз потрібне нашим солдатам", - зазначив він.
У рамках переговорів у розширеному форматі, як заявив Зеленський, було досягнуто домовленості зі США в галузі нових угод, які зміцнять обороноздатність України. Докладніша, за його словами, інформація буде оголошена найближчим часом.
Також повідомляється про те, що Сполучені Штати допомагатимуть Україні у зміцненні її протиповітряної оборони протягом зимового сезону.
На завершення, Зеленський заявив про домовленість зі Штатами щодо конкретних кроків щодо розширення експорту зерна з України.

Теги: #сша #україна #безпека #стратегiя

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