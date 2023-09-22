Події

01:29 22.09.2023

США нададуть Україні нову допомогу у сфері безпеки на 325 млн. доларів – Блінкен

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Сполучені Штати Америки нададуть Україні нову допомогу у сфері безпеки на суму 128 мільйонів доларів, а також 197 мільйонів доларів на озброєння та техніку в рамках раніше санкціонованого скорочення, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Пакет включає додаткові боєприпаси ППО, "щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону України проти повітряних нападів з боку Росії зараз і майбутньої зими, коли Росія, ймовірно, відновить свої атаки на критично важливу інфраструктуру України", - заявив у четвер Блінкен, передає CNN.
"Він також містить артилерійські боєприпаси та протитанкові засоби, а також касетні боєприпаси, які ще більше підвищать здатність України продовжувати контрнаступ проти російських сил", - додав він.
Ця заява була зроблена під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Джо Байденом у Вашингтоні, округ Колумбія.

Теги: #сша #україна #допомога

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