Події

23:44 21.09.2023

В ООН розповіли про реагування на катастрофу Каховської ГЕС

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Гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун повідомила, що в рамках реагування на підрив Каховської дамби ООН та її партнери доставили 5,3 мільйона літрів питної води, майже 2 мільйони пігулок для очищення води до постраждалих районів.
“5,3 мільйони літрів питної води було надано. Після руйнування дамби у постраждалих районах було роздано близько 2 мільйонів пігулок для очищення води. 240 000 продовольчих пайків та грошова допомога для 20 000 осіб. Тож допомогу було надано дуже велику”, - сказала Браун на брифінгу у Києві в четвер.
Як розповіли в ООН, загалом у червні вони здійснили життєво постачання допомоги, достатні для приблизно 200 000 осіб, включаючи продовольство, воду, кошти, медичну допомогу, захист та транспорт. Також повідомляється, що ООН надала грошову допомогу майже 20 000 осіб та зареєстрували ще 20 000 для отримання підтримки.
Водночас Браун висловила стурбованість ситуацією в Нікополі у зв'язку з катастрофою Каховської дамби.
“Минулого тижня у понеділок я також була у Нікополі. І що шокує, що там у річці майже не залишилося води”, - сказала вона.
Як зазначила Браун, рівень води там надзвичайно низький, і доступ до чистої води - основний пріоритет для мешканців Нікополя.
“ООН та місцева влада надають мешканцям Нікополя питну воду. Розміщено 20 майданчиків по місту, величезні контейнери, які наповнюються тричі на день. Існують групи WhatsApp, якими керує місцева організація, де повідомляють людей про надходження води”, - зазначила гумкоординатор.
Загалом, за словами Браун, з початку 2023 року гуманітарні організації надали допомогу 8,3 мільйонам людей в Україні.
Раніше речник Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГВ) Савіано Абреу в інтерв'ю агентству “Інтерфакс-Україна” повідомив, що приблизно 11 мільйонів людей по всій Україні на сьогодні мають проблеми з доступом до води, санітарії та гігієнічних послуг.

Теги: #оон #україна #каховська_гес

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