Події

23:26 21.09.2023

У Вашингтоні підписано меморандуми про співпрацю між ВПК України та США

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У Вашингтоні у присутності президента України Володимира Зеленського підписано меморандуми про співпрацю та розвиток спільних проектів між Міністерством зі стратегічних галузей промисловості України, Глобальним оборонно-промисловим альянсом, Оборонно-промисловою коаліцією Арізони та Аерокосмічною та оборонною асоціацією Юти.
Як повідомляє у четвер прес-служба Офісу президента, у будівлі посольства України в США міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин та президент та головний виконавчий директор Оборонно-промислової коаліції Арізони та Глобального оборонно-промислового альянсу Лінді Сміт підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством по стратегічним галузям промисловості України, Оборонно-промисловою коаліцією Арізони (Arizona Defense & Industry Coalition, AZDIC) та Глобальним оборонно-промисловим альянсом (Global Defense & Industry Alliance, GDIA).
"Документ закріплює співпрацю щодо реалізації проектів в оборонно-промисловому секторі та відновленні. Передбачається, що GDIA забезпечить встановлення зв'язків та розвиток співпраці української сторони з американськими оборонними компаніями, які зацікавлені у розміщенні своїх виробничих об'єктів на території нашої держави", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Камишин, президент та головний виконавчий директор Асоціації аерокосмічної та оборонної промисловості штату Юта Арон Старкс підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством зі стратегічних галузей промисловості України та Асоціацією аерокосмічної та оборонної промисловості штату Юта (Utah Aerospace and Defense Association). Ця бізнес-асоціація об'єднує понад 2 тисячі потужних всесвітньо відомих оборонних компаній, які створюють передові оборонні технології. "Підписання меморандумів – сигнал американського бізнесу про те, що він розглядає Україну та український оборонно-промисловий сектор як перспективного та надійного партнера з розвитку нових технологій та спільного виробництва товарів", - йдеться у повідомленні.

Теги: #сша #впк #україна #зеленський

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