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22:06 21.09.2023

"Укрзалізниця" сформує три "Нічні експреси" з плацкартами після закупівлі 44 вагонів Київ. 21 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - АТ "Укрзалізниця" (УЗ) має намір створити три поїзди класу "Нічний експрес", куди входитимуть, зокрема, вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю та плацкарти, після проведення тендера на закупівлю 44 вагонів, повідомила компанія в четвер. "Зазвичай "Нічні експреси" формувалися лише з вагонів купе і СВ (спальних вагонів), але в оновленому форматі буде додано і плацкартні вагони,

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"Укрзалізниця" сформує три "Нічні експреси" з плацкартами після закупівлі 44 вагонів Київ. 21 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - АТ "Укрзалізниця" (УЗ) має намір створити три поїзди класу "Нічний експрес", куди входитимуть, зокрема, вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю та плацкарти, після проведення тендера на закупівлю 44 вагонів, повідомила компанія в четвер. "Зазвичай "Нічні експреси" формувалися лише з вагонів купе і СВ (спальних вагонів), але в оновленому форматі буде додано і плацкартні вагони,

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) має намір створити три поїзди класу "Нічний експрес", куди входитимуть, зокрема, вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю та плацкарти, після проведення тендера на закупівлю 44 вагонів, повідомила компанія в четвер.

"Зазвичай "Нічні експреси" формувалися лише з вагонів купе і СВ (спальних вагонів), але в оновленому форматі буде додано і плацкартні вагони, щоб розширити можливості перевезення в найбільш соціально значущому сегменті", - йдеться в повідомленні УЗ.

Згідно з ним, планується закупити для кожного поїзда по 6-7 купейних вагонів (20 загалом), по 3 СВ і плацкартних вагони, а також по вагону, призначеному для перевезення пасажирів з інвалідністю.

Зазначається, що нові плацкартні вагони будуть закуплені вперше з 2008 року.

Згідно з повідомленням УЗ, вагони будуть обладнані вакуумними туалетами, сповивальними столиками, розетками і USB-портами для швидкого заряджання ґаджетів, електронними табло, кавоварками, а вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю матимуть підйомні платформи для посадки пасажирів на колісному кріслі.

В УЗ додали, що двері пасажирських купе в купейних вагонах і вагонах СВ будуть обладнані системою сигналізації, кнопкою блокування дверей і системою відеоспостереження.

Як повідомлялося, голова правління УЗ Євген Лященко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" цього тижня раніше анонсував проведення тендера на закупівлю 44 пасажирських вагонів за 1,9 млрд грн із терміном їхньої поставки на кінець 2024 - початок 2025 року.

Крім того, Кабінет міністрів минулого тижня ухвалив зміни до порядку використання бюджетних коштів за програмою оновлення пасажирського рухомого складу, чим забезпечив виділення державних коштів на закупівлю нових вагонів.

Теги: #укрзалізниця #вагони

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