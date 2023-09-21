Події

20:18 21.09.2023

Унаслідок обстрілу Козацького поранено пенсіонера

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Унаслідок обстрілу Козацького поранено пенсіонера

Російська окупаційна армія обстріляла смт Козацьке в Херсонській області, у результаті поранення дістав 76-річний чоловік, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Окупанти поцілили по житловій забудові Козацького. Травми отримав місцевий мешканець 76 років, який перебував у квартирі. До евакуації пораненого довелося залучити працівників поліції. Правоохоронці передали чоловіка швидкій. Від подальшої госпіталізації він відмовився", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в четвер.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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