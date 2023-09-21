Події

19:36 21.09.2023

Зеленський обговорив із американськими конгресменами посилення ППО напередодні зими

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Зеленський обговорив із американськими конгресменами посилення ППО напередодні зими

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до США провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті, лідером Республіканської партії в Палаті представників Стівом Скалізом і лідером Демократичної партії в Палаті представників США Хакімом Джефрісом.

Глава держави зазначив, що Україна щиро вдячна Палаті представників, Конгресу, обом партіям, президенту США, його адміністрації та всьому американському народу за непохитну підтримку.

"Разом ми досягли значного прогресу в захисті демократії, свободи й гідності – цінностей, на яких базуються обидві наші країни. Страждання українського народу від російських воєнних злочинів величезні, але вже понад половину окупованих українських територій звільнено від російських загарбників, і ми чітко бачимо, що повна перемога все ближча", - сказав він.

Зеленський поінформував учасників зустрічі про ситуацію на полі бою. Було обговорено першочергові оборонні потреби України та посилення можливостей української ППО, особливо напередодні зимового періоду.

Президент наголосив, що перемога України буде гарантією того, що ні Росія, ні будь-яка інша диктатура не зможе дестабілізувати вільний світ.

"І, щоб перемогти, ми маємо бути разом. І перемагати разом. Ми розраховуємо на вас, на вашу постійну підтримку", - акцентував глава держави.

Теги: #сша #президент #конгрес #зустріч

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