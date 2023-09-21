Події

19:35 21.09.2023

Нацкомісія зі стандартів державної мови: написання назв РФ з маленької літери не кваліфікується як відхилення від норм у неофіційних текстах

1 хв читати
Нацкомісія зі стандартів державної мови: написання назв РФ з маленької літери не кваліфікується як відхилення від норм у неофіційних текстах

Національна комісія зі стандартів державної мови заявляє, що написання назв країни-агресора, зокрема "російська федерація", "росія" з маленької літери, не кваліфікується як відхилення від норм у текстах неофіційного характеру.

"Зважаючи на героїчну боротьбу українського народу за незалежність Української держави, зважаючи на звернення в соціальних мережах віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук щодо написання назви країни-агресора з малої літери, Національна комісія зі стандарту на засіданні від 15.09.2023 (протокол №83) обговорила це питання", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацкомісії.

Зазначено, що з урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України, а також Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України написання назв "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "російська імперія", "державна дума рф" тощо з малої літери можна "не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру".

Теги: #рф #назва #правопис

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:31 21.09.2023
СБУ зафіксувала понад 2 тис. псевдомінувань від початку року, серед фігурантів - неповнолітні, які працювали на спецслужби РФ

СБУ зафіксувала понад 2 тис. псевдомінувань від початку року, серед фігурантів - неповнолітні, які працювали на спецслужби РФ

12:22 21.09.2023
СБУ повідомила про підозру керівникам сумського заводу, які постачали в РФ насоси для атомних реакторів

СБУ повідомила про підозру керівникам сумського заводу, які постачали в РФ насоси для атомних реакторів

01:11 21.09.2023
Влада Норвегії обмежить в'їзд автомобілів із російськими номерами

Влада Норвегії обмежить в'їзд автомобілів із російськими номерами

12:05 20.09.2023
ГУР Міноборони України: Невідомі диверсанти підірвали два літаки і вертоліт у Підмосков'ї

ГУР Міноборони України: Невідомі диверсанти підірвали два літаки і вертоліт у Підмосков'ї

07:35 20.09.2023
Росія занадто слабка для підтримки Вірменії в бойових діях у Нагірному Карабаху

Росія занадто слабка для підтримки Вірменії в бойових діях у Нагірному Карабаху

19:03 19.09.2023
У Дніпропетровській області знищено ворожий БПЛА

У Дніпропетровській області знищено ворожий БПЛА

02:24 18.09.2023
Президент Фінляндії застерігає європейських лідерів про ризики ескалації війни в Україні

Президент Фінляндії застерігає європейських лідерів про ризики ескалації війни в Україні

01:48 18.09.2023
Президент Південної Кореї пропонує обговорити співпрацю РФ і КНДР на Генасамблеї ООН

Президент Південної Кореї пропонує обговорити співпрацю РФ і КНДР на Генасамблеї ООН

21:29 17.09.2023
Салліван на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю обговорив війну в Україні

Салліван на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю обговорив війну в Україні

19:15 17.09.2023
ВМС ЗС України ліквідували 20 окупантів і збили 16 ворожих дронів за добу

ВМС ЗС України ліквідували 20 окупантів і збили 16 ворожих дронів за добу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із американськими конгресменами посилення ППО напередодні зими

Глава Міноборони Польщі: У нас буде більше HIMARS, ніж у США

Двох ексчиновників міграційної служби та підприємця з РФ підозрюють у розкраданні понад 88 млн грн

Від початку доби внаслідок обстрілів у Херсонській області загинули п'ятеро осіб, поранено десять - голова ОВА

Серед топових питань у Вашингтоні - ППО для України, заявив Зеленський

ОСТАННЄ

ЗС України завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів і 2 ворожих пунктах управління

Спікери Сенату і Палати представників США після зустрічі із Зеленським розійшлися в думках щодо виділення коштів Україні

Окупанти вночі випустили 44 ракети по Україні, 38 із них збито

Клименко зустрівся з Говардом Баффетом

ЗС України відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках, за добу було понад 20 бойових зіткнень

Зеленський обговорив із американськими конгресменами посилення ППО напередодні зими

Ректор КНУ ім. Шевченка вважає безпідставними справи про нібито розкрадання на ремонті бомбосховищ і закупівлі генераторів

У пунктах прийому вторсировини в Запоріжжі реалізовували фальсифікований алкоголь

Руперт Мердок залишає посаду голови правління News Corp. і Fox Corporation

ВІДБІЙ РАКЕТНОЇ ЗАГРОЗИ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА