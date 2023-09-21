Нацкомісія зі стандартів державної мови: написання назв РФ з маленької літери не кваліфікується як відхилення від норм у неофіційних текстах

Національна комісія зі стандартів державної мови заявляє, що написання назв країни-агресора, зокрема "російська федерація", "росія" з маленької літери, не кваліфікується як відхилення від норм у текстах неофіційного характеру.

"Зважаючи на героїчну боротьбу українського народу за незалежність Української держави, зважаючи на звернення в соціальних мережах віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук щодо написання назви країни-агресора з малої літери, Національна комісія зі стандарту на засіданні від 15.09.2023 (протокол №83) обговорила це питання", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацкомісії.

Зазначено, що з урахуванням офіційних листів від Інституту української мови НАН України, а також Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України написання назв "російська федерація", "росія", "москва", "московія", "московське царство", "російська імперія", "державна дума рф" тощо з малої літери можна "не кваліфікувати як відхилення від норм української мови в текстах неофіційного характеру".