Український правопис іще на доопрацюванні, й лише наприкінці року може бути оприлюднений остаточний варіант - директор Інституту української мови

Директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко заявляє, що новий український правопис іще перебуває на доопрацюванні й лише наприкінці 2024 року може бути оприлюднений його остаточний варіант.

"Інститут української мови, розуміючи нинішню ситуацію, зараз працює над усуненням усіх тих недоліків, які є у правописі. Готуємо текст, який має бути", - сказав Гриценко в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

За його словами, правопис потрібно скоротити й забрати з нього положення, які мають бути в орфографічному словнику.

"Згідно з чинним законодавством, тепер той варіант правопису, який ми доопрацюємо, подамо комісії з мовних стандартів. І тоді вона ухвалює і пускає його у життя. Тепер не будуть причетні ані Кабмін, ані Міністерство освіти, і вже не потрібна шапка Національної академії наук", - додав директор Інституту.

Гриценко зазначив, що варіант для обговорення може бути готовий до кінця 2024 року.

Як повідомлялося, 29 травня Верховний суд підтвердив чинність і обов'язковість застосування українського правопису 2019 року.