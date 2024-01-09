ГК "Нова пошта" змінила назву на NOVA

Група компаній "Нова пошта" змінила назву на NOVA, проте компанія "Нова пошта", що працює на українському ринку як логістичний і поштовий оператор, збереже свій бренд, повідомила пресслужба групи у вівторок.

"Ми вже набагато більше, ніж пошта, тому прибираємо це слово в назві групи компаній і залишаємо широке, без бар'єрів - NOVA", - наведено в релізі обґрунтування ребрендингу.

"Основна мета групи NOVA - забезпечити легку доставку будь-чого для життя і бізнесу. Поки що це посилки, гроші та технології, але ми не маємо наміру зупинятися на цьому", - зазначив співвласник групи В'ячеслав Климов.

Згідно з релізом, до групи компаній NOVA входять шість компаній: "Нова пошта", Nova Post Europe, NovaPay, Nova Global, Supernova Airlines і Nova Digital.

Зазначено, що "Нова пошта" надає послуги доставки, а також фрахтових перевезень і фулфілменту, нині її мережа охоплює 11,4 тис. відділень і 15,5 тис. поштоматів в Україні.

Nova Post Europe забезпечує доставку документів, посилок і вантажів Європою, а також між ЄС та Україною. Компанія має представництва і 83 власних відділення в 11 країнах: Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина та Італія, а також працює в них через 35 тис. точок сервісу.

Згідно з релізом, NovaPay - небанківська фінансова установа, яка розвиває власну міжнародну платіжну систему і надає фінансові послуги приватним клієнтам і бізнесу, обслуговуючи наразі 2,6 млн транзакцій за добу. Наприкінці минулого року компанія випустила додаток із можливістю відкриття клієнтами розрахункових рахунків.

Зазначається, що основний фокус Nova Global, що входить до групи, зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними маркетплейсами. Компанія пропонує українському середньому та малому бізнесу послуги виходу на нові ринки та розвитку експорту.

Авіакомпанія Supernova Airlines, згідно з релізом, уже виконала десятки рейсів між країнами Європи, а незабаром розпочне трансконтинентальні польоти вантажними літаками.

ІТ-компанія Nova Digital, що входить до ГК NOVA, створює й обслуговує вебзастосунки та програмні продукти для "Нової пошти" та інших компаній групи, загальна кількість приватних і корпоративних клієнтів яких, як ідеться в релізі, становить 32 млн.