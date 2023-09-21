ДТЕК заживив водогін у Криворізькому районі Дніпропетровщини

ДТЕК під'єднав до мережі магістральний водогін Інгулець - Південне в Криворізькому районі (Дніпропетровська обл.).

"Місія виконана: магістральний водогін Інгулець - Південне знов постачає воду. Вперше після підриву Каховської ГЕС", - повідомив енергохолдинг у четвер.

Енергетики ДТЕК під'єднали потужний трансформатор до водогону, який забезпечить водою домівки, школи, лікарні та підприємства району.

Для виконання робіт було залучено сім одиниць спецтехніки, вісім бригад енергетиків і 10 додаткових генераторів, які підживлювали місцевість, доки тривали ремонтні роботи.

"Підрив Каховської ГЕС окупантами завдав колосальної шкоди півдню України. Одна з них - дефіцит водопостачання. Однак хоч би як намагались окупанти, українців не зламати", - наголосили в компанії.