Швеція передала Україні 10 танків Strv 122

Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122 (Strv 122) разом з українськими екіпажами, які були навчені шведською армією, повідомляють Сили оборони з посиланням на начальника оперативного відділу штабу сухопутних військ Матса Людвіга.

"Ми дали їм усе, що могли, в плані хорошої техніки і знань. Тепер ми бажаємо їм успіхів у звільненні своєї країни", - наводить пресслужба слова Людвіга.

Зазначається, що загалом було побудовано 3 600 одиниць танків, ця модель понад 30 років є основою шведських механізованих бригад.

У пресслужбі нагадують, що рішення про передачу Україні танків Швеція оголосила 24 лютого 2023 року. У штабі шведської армії в Енчепінгу вели підготовку також і до навчання українського персоналу на танках.

"Ця підготовка повинна була відбуватися практично одночасно з проведенням найбільших за останні 30 років навчань сил оборони... Це потребувало ретельного планування і великих жертв з боку наших співробітників, які повинні були виконувати функції інструкторів. Ми працювали разом, щоб вирішити цю проблему, і я вражений нашим персоналом і тим, як добре було проведено підготовку", - наголошує Матс Людвіг.

Навчання також проходили механіки. Ці танки "вже деякий час" перебувають в Україні.

За інформацією ЗМІ, танки Stridsvagn 122 є шведським аналогом Leopard 2.