Польща продовжить постачання зброї Україні в межах уже наявних контрактів

Польська сторона продовжить передавати Україні озброєння і боєприпаси, але винятково в межах уже наявних контрактів, заявив речник уряду Польщі Пйотр Мюллер.

"У контексті питань щодо постачання озброєнь хотів би повідомити, що Польща здійснює тільки заздалегідь узгоджене постачання боєприпасів і озброєння, зокрема за контрактами, укладеними з Україною. Це, серед іншого, найбільший закордонний контракт, підписаний польською збройовою промисловістю після 1898 року, - на постачання гаубиць "Краб", - заявив Мюллер, повідомляє агентство PAP.

Він також додав, що в Польщі досі працює хаб міжнародної допомоги для України.

"Нагадуємо, що в перші місяці війни Польща надала ключові для оборони України танки, бронетехніку, літаки і боєприпаси, які були необхідні, щоб зупинити напад Росії на Україну і, в майбутньому, на інші країни ЄС, включно з Польщею. У перші місяці війни, коли інші країни ЄС обговорювали підтримку, Польща послідовно допомагала відбити напад Росії", - наголосив Мюллер.