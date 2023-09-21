На Миколаївщині внаслідок підриву на боєприпасі загинув чоловік, іще один дістав численних травм - ДСНС

У Миколаївській області внаслідок підриву на протитанковій міні загинув чоловік, іще один перебуває в лікарні, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Подія сталася на Снігурівщині: на протитанковій міні підірвався автомобіль. В результаті цього загинув молодий чоловік, 2000 р. н. Ще один чоловік, 1985 р. н., отримав численні травми та перебуває в лікарні", - йдеться в повідомленні ДСНС у четвер.

Як повідомляється, територія, якою їхав автомобіль, виявилася небезпечною - "під час обстеження тут виявлено й інші боєприпаси". Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.