Оператори у червні розмінували близько 820 га земель у рамках держпрограми - Мінекономіки

Оператори протимінної діяльності у червні очистили від вибухонебезпечних предметів близько 820 га в рамках держпрограми компенсацій розмінування земель сільгосппризначення, повідомило Міністерство економіки України.

"Постійно працюємо над впровадженням у сфері протимінної діяльності нових технологій та інструментів… Наприклад, минулого місяця ми вперше застосували новий підхід у закупівлі послуг з розмінування з програмою компенсацій. Одна велика ділянка була поділена на два лоти, за які змагалися різні оператори. Одночасна робота на ділянці кількох операторів дозволить виконати роботи швидше", - наводяться у повідомленні слова заступника міністра економіки Ігоря Безкаравайного.

За його словами, кількість зареєстрованих операторів та їх технічне оснащення дозволяють більш гнучко підходити до планування та реалізації заходів з розмінування.

Він зауважив, що станом на кінець червня працювали понад 100 операторів, 278 машин для розмінування.

За словами Безкаравайного, нові перспективи відкриває підписання минулого місяця угоди між Італією та ПРООН на фінансування протимінної діяльності в Україні. На ці цілі, згідно з документом, буде спрямовано EUR1,5 млн.

Як повідомлялось, у червні оператор протимінної діяльності ТОВ "Ризик Контроль" вперше залучив до обстеження дна водойми на наявність вибухонебезпечних предметів систему MinesEye - воно відбулось поблизу м.Ірпінь (Київська обл.).

В міністерстві додали, що також серед важливих подій червня у сфері протимінної діяльності - відкриття Міноборони Навчально-випробувального комплексу з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності. Першим заходом, що відбувся на базі комплексу стала виставка "Розмінування в дії", на якій два десятки українських виробників та розробників представили свої передові напрацювання.