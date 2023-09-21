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09:09 21.09.2023

Товариство Червоного Хреста України передало ємності для води громадам Дніпропетровщини

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Товариство Червоного Хреста України передало ємності для води громадам Дніпропетровщини

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) надало ємності для води двом громадам Дніпропетровської області.

"Український Червоний Хрест продовжує реалізацію проєкту "Доступ до безпечної води" для населення, що постраждало через знищення (російськими окупантами - ІФ-У) Каховської ГЕС на початку червня цього року. Населені пункти у Дніпропетровській області Мирівської та Першотравневої громад наразі мають значний дефіцит питної води і змушені купувати або ж доставляти питну воду з найближчих міст та пунктів видачі", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

Окрім ємностей різного об'єму, волонтери ТЧХУ передали громадам насоси для перекачування води.

У ТЧХУ нагадали, що на початку серпня було встановлено першу станцію очищення води в Мирівській громаді. Станція такої потужності здатна здійснювати механічне очищення та знезараження майже 1 000 л води за годину, тобто протягом доби вона може забезпечити водою понад 6 000 осіб.

 

 

 

Теги: #вода #тчху

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