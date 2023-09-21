У Білорусі тривають військові навчання, з 22 до 26 вересня очікується їхня активна фаза

У Білорусі тривають масштабні військові навчання із залученням авіації, з 22 до 26 вересня відбуватиметься їхня активна фаза, поінформував командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у четвер уранці.

"На території республіки Білорусь тривають військові навчання, активна фаза яких припадає на 22 і 26 вересня. Відповідно будуть залучені п'ять полігонів, авіація та загальновійськові підрозділи. Це, звісно, не створює військової загрози, але є певна небезпека. Тому ми, своєю чергою, посилюємо пильність і готуємо наші сили до адекватного реагування. Це звичайна військова практика", - написав Наєв у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив про наявність під українським командуванням сил, які "є у складі стабілізаційних угруповань. У разі зростання загрози Генеральним штабом ЗС України будуть передані додаткові сили".

"Це проста військова арифметика - наших сил має бути достатньо для того, щоб нівелювати військову загрозу", - пояснив Наєв.