У Львівській області в результаті ворожого удару пошкоджено промисловий об'єкт і приватний склад

Промисловий об'єкт і приватний склад пошкоджено внаслідок трьох ракетних ударів по Дрогобичу сьогодні вранці, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький у своєму телеграм-каналі

"Два прильоти по промисловому об'єкту. Загорівся цех, зруйновано триповерхову будівлю складу, є загоряння на площі 30 м. кв", - написав Козицький.

Також за його даними, ракетний удар припав на приватний двоповерховий склад, унаслідок якого виникло загоряння на площі 20 м. кв.

На місці ударів пожежники та інші профільні служби займаються ліквідацією наслідків ракетних ударів.