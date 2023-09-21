Окупанти вночі масовано обстріляли Херсон, відомо про двох загиблих, є поранені

Окупанти вночі здійснили масований обстріл Херсона, відомо про двох загиблих мирних жителів, є поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у четвер уранці.

"Жахлива ніч для Херсона. Є загиблі та поранені. Близько 3:40 армія рф накрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни влучили в будівлю гуртожитку, коли люди ще спали", - написав він у телеграм-каналі.

Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються.

Крім того, повідомив Прокудін, 61-річну херсонку госпіталізовано у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої тяжкості.