Події

08:01 21.09.2023

Окупанти вночі масовано обстріляли Херсон, відомо про двох загиблих, є поранені

1 хв читати
Окупанти вночі масовано обстріляли Херсон, відомо про двох загиблих, є поранені

Окупанти вночі здійснили масований обстріл Херсона, відомо про двох загиблих мирних жителів, є поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у четвер уранці.

"Жахлива ніч для Херсона. Є загиблі та поранені. Близько 3:40 армія рф накрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни влучили в будівлю гуртожитку, коли люди ще спали", - написав він у телеграм-каналі.

Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються.

Крім того, повідомив Прокудін, 61-річну херсонку госпіталізовано у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої тяжкості.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:47 21.09.2023
Три людини дістали поранення в результаті авіаудару по Преображенці Запорізької області

Три людини дістали поранення в результаті авіаудару по Преображенці Запорізької області

08:06 21.09.2023
У Львівській області в результаті ворожого удару пошкоджено промисловий об'єкт і приватний склад

У Львівській області в результаті ворожого удару пошкоджено промисловий об'єкт і приватний склад

23:21 20.09.2023
Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано близько 70 вибухів

Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано близько 70 вибухів

19:47 20.09.2023
Російські окупанти обстріляли Нікопольський район, пошкоджено енергетичний об'єкт

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район, пошкоджено енергетичний об'єкт

19:14 20.09.2023
Окупанти обстріляли село на Харківщині, є поранений

Окупанти обстріляли село на Харківщині, є поранений

18:30 20.09.2023
Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: Поранено чоловіка, селище залишилося без світла

Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: Поранено чоловіка, селище залишилося без світла

17:17 20.09.2023
Росіяни обстріляли селище в Херсонській області, постраждала місцева жителька - ОВА

Росіяни обстріляли селище в Херсонській області, постраждала місцева жителька - ОВА

10:01 20.09.2023
Росіяни знову обстріляли Херсон - голова МВА

Росіяни знову обстріляли Херсон - голова МВА

09:02 20.09.2023
Ворожими обстрілами пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Оріхові

Ворожими обстрілами пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Оріхові

08:42 20.09.2023
Окупанти за добу здійснили 128 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, є поранені

Окупанти за добу здійснили 128 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, є поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Черкасах унаслідок ракетного удару постраждали 9 осіб, 13 - евакуйовані, з-під завалів врятовано одну людину - ДСНС

Кількість постраждалих від ракетного удару у Черкасах зросла до десяти осіб - МВС

Українські військові за добу ліквідували 490 окупантів і 41 артсистему ворога

Над Києвом силами і засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей

У Києві були вибухи в Дарницькому та Голосіївському районах

ОСТАННЄ

У Черкасах унаслідок ракетного удару постраждали 9 осіб, 13 - евакуйовані, з-під завалів врятовано одну людину - ДСНС

У Києві внаслідок ракетного удару пошкоджено СТО, газову трубу та нежитлові будівлі - КМВА

У Херсоні внаслідок ворожої атаки загинула жінка - МВА

Двоє з дев'яти постраждалих у черкаському готелі у важкому стані - ОВА

У Рівному внаслідок ракетного удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру, частина району без світла

Кількість постраждалих від ракетного удару у Черкасах зросла до десяти осіб - МВС

Товариство Червоного Хреста України передало ємності для води громадам Дніпропетровщини

У Білорусі тривають військові навчання, з 22 до 26 вересня очікується їхня активна фаза

Українські військові за добу ліквідували 490 окупантів і 41 артсистему ворога

Уночі від ракетних ударів постраждали кілька областей, є поранені та руйнування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА