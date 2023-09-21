Події

07:56 21.09.2023

Уночі від ракетних ударів постраждали кілька областей, є поранені та руйнування

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Уночі від ракетних ударів постраждали кілька областей, є поранені та руйнування

Уночі від ракетних ударів росіян постраждали кілька областей, зокрема, Львівська, Рівненська, Київська, а також Черкаси, Харків, Київ, є поранені та руйнування, повідомив очільник МВС Ігор Клименко в четвер уранці.

"У Черкасах унаслідок ракетного удару будівля готелю. У результаті виникла пожежа, а також загоряння торгових павільйонів на ринку. Постраждало 7 осіб і 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 людину. Усі служби працюють на місці", - написав він у телеграм-каналі.

У столиці внаслідок падіння уламків є пошкодження в Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли загоряння. На жаль, є постраждалі: 7 осіб, зокрема дитина.

У Харкові внаслідок атаки зруйновано складську будівлю. Постраждало 2 людини.

Є влучення та пошкодження також у Рівненській області. Усі відповідні служби працюють.

У Київській області внаслідок падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранені.

У Львівській області ворог завдав удару по промисловій зоні, є руйнування і загоряння.

 

 

 

Теги: #мвс #ракетні_удари

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