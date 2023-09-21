Зеленський провів зустріч із Шольцом у Нью-Йорку

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє прес-служба глави держави.

Зеленський подякував ФРН за вагому довготривалу підтримку України у протидії агресії Росії, окремо наголосивши на нещодавніх оборонних пакетах, наданих Німеччиною, та внеску в посилення протиповітряної оборони нашої країни.

Глава держави поінформував Олафа Шольца про ситуацію на лінії фронту та першочергові потреби Сил оборони України. Президент наголосив на важливості подальшого посилення української ППО для захисту цивільної інфраструктури напередодні зими та функціонування "зернового коридору". Він наголосив, що отримання додаткових потужностей протиповітряної оборони дасть змогу зміцнити захист чорноморських портів та історичної спадщини Одеси.

Також Зеленський поінформував канцлера ФРН про підготовку чергової зустрічі на рівні радників з обговорення пунктів Української формули миру, а також Глобального саміту миру.

Лідери приділили увагу підготовці до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Німеччині влітку 2024 року.