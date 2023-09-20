Епіцентром роботи над українською Формулою миру мають стати Радбез і Генасамблея ООН - Зеленський

Епіцентром роботи над українською Формулою миру мають стати Рада Безпеки і Генеральна Асамблея ООН, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як він зазначив, виступаючи в середу в рамках засідання Радбезу ООН у США, підготовку української Формули миру він проводив на базі та принципах Статуту ООН, а також на основі резолюцій, ухвалених Генеральною Асамблеєю, що може дати змогу Формулі стати глобальною.

"Нації, які приєднуються до роботи з Формулою, усвідомлюють, що працюють заради міжнародного порядку, заснованого на правилах - захисту територіальної цілісності та суверенітету держав, захисту людських прав, недопущення агресій і геноцидної політики. Природно, епіцентром такої роботи має бути ця зала - зала Ради Безпеки ООН, і ще більшою мірою зала Генеральної Асамблеї", - заявив він.

Як президент наголосив, "якщо для цього потрібно провести реформу інститутів ООН, значить, потрібно не боятися реформи". "Ми не маємо чекати, коли завершиться ця агресія. Діяти потрібно вже зараз. Наше прагнення до миру має зробити реформу", - сказав він.

Глава держави зауважив, що Україна готова спільно з членами ООН, які вже беруть участь у Формулі миру, працювати над відповідними проєктами резолюцій і поправок до Статуту ООН.

"І я хочу, щоб для всіх у світі було чітким, що саме Україна пропонує, коли ми звертаємося до націй світу із закликом долучатися до спільної роботи над реалізацією Формули миру", - сказав Зеленський.

Так, за його словами, кожна держава може проявити своє лідерство в межах того чи іншого, або декількох, або всіх пунктів Формули миру. При цьому, формуються групи згідно з її пунктами, в яких працюють радники лідерів держав з національної безпеки та дипломатичні представники. Далі ж у цих групах визначається перелік рішень і нормотворчих пропозицій, які мають бути імплементовані, щоб відповідний пункт Формули миру був реалізований.

Як наголосив Зеленський, "ми (Україна - ІФ-У) готові провести десять конференцій радників за десятьма пунктами Формули миру. Згодом ці проєкти, підготовлені радниками, виносяться на розгляд лідерів держав на відповідному саміті", - заявив він.

Глава держави також зазначив, що для реалізації української Формули миру, як базис, необхідне "повне виведення всіх російських військ і військових формувань, включно з Чорноморським флотом Росії або "тими дірявими коритами", що від нього залишаться за час війни, а також виведення всіх найманців та квазівійськових формувань Росії з усієї суверенної території України в межах наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року".

Другим кроком, за його словами, має стати "повне повернення Україні ефективного контролю над усім нашим державним кордоном і виключною економічною зоною, зокрема в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці".

"Власне, лише виконання таких двох пунктів матиме результат - чесне, надійне і повне припинення бойових дій", - резюмував президент.