Заявки на поїздки груп залізничним транспортом прийматимуть лише онлайн

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) запустила на порталі сервіс приймання заявок на поїздки груп від 10 осіб (групові заявки). Надалі цю послугу можна буде оформити лише онлайн, повідомила пресслужба УЗ у фейсбуці.

"Продовжуючи цифровізацію своїх звичайних послуг, "Укрзалізниця" переводить збір заявок на поїздки груп від 10 осіб повністю в електронний формат", - зазначено в повідомленні.

Це дасть змогу створити централізовану чергу заявок, пасажири матимуть чітке розуміння статусу своєї заявки та їм не потрібно буде зайвий раз їхати до кас вокзалів, запевнили в компанії.

Подати заявку на поїздку групи можна на порталі https://services.uz.gov.ua/group-order. Послуга вже доступна.

Раніше для оформлення заявок на квитки для групи потрібно було двічі звертатися до кас: спочатку для заповнення заяви та попереднього резервування, а потім для оплати послуги.

"Наразі можна оформити заявку та оплатити бронювання віддалено, а касу відвідати тільки на фінальному етапі отримання квитків", - уточнили в "Укрзалізниці".

Перехідний період, протягом якого заявки на групові поїздки прийматимуть офлайн у касах вокзалів, триватиме ще два тижні.