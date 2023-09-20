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18:52 20.09.2023

Генасамблея ООН має отримати право долати вето члена Ради безпеки - Зеленський

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Генасамблея ООН має отримати право долати вето члена Ради безпеки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Генеральній асамблеї ООН слід надати реальну можливість долати вето члена Ради безпеки.

"Якщо війну неможливо зупинити через те, що всі зусилля блокуються вето агресора або того, хто потурає агресору, потрібно виносити це питання на розгляд Генеральної асамблеї. За умови отримання двох третин голосів, що відображають волю націй і з Азії, і з Африки, і з Європи, і з обох Америк, і з регіону Тихого океану, - глобальної кваліфікованої більшості, - вето має реально долатися, і така резолюція Генеральної асамблеї має бути обов'язковою для виконання всіма державами-членами", - сказав він, виступаючи в середу на засіданні Ради безпеки ООН.

Зеленський сказав, що "резолюції Генеральної асамблеї підтверджують факт, що єдиним джерелом цієї війни є Росія. Утім, це нічого не змінило для Росії в ООН. Але саме такі ситуації змінили все для ООН. Мусимо визнати - організація в глухому куті щодо агресій".

За його словами, "всі у світі бачать, що робить ООН недієздатною. В цьому кріслі в Радбезі, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, - сидять брехуни, чия робота - виправдовувати агресію і геноцид, які чинить Росія".

"І всі дії ООН - чи то Ради безпеки, чи то Генеральної асамблеї, - які могли б зупинити цю агресію, розбиваються об привілей, який дають саме такі крісла - крісла постійних членів. Вето в руках агресора - ось те, що загнало ООН у глухий кут", - заявив він.

"Мені шкода, що Радбез ООН зараз - хіба що найбільша і найпомітніша у світі трибуна. Я вірю, що ООН здатна на більше. Я впевнений, що Статут ООН може реально працювати заради миру та безпеки в глобальному масштабі", - сказав Зеленський.

Але, наголосив він, "для цього багаторічні розмови та проєкти з реформування ООН мають стати процесом реформування ООН. І має ітися не тільки про представництво - тут, у Радбезі. Застосування права вето - ось що потребує реформи, й це може стати ключовою реформою, яка повертає силу Статуту ООН".

Теги: #оон #вето #радбез #зеленський

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