Посла України в Польщі викликали до МЗС після заяви Зеленського на Генасамблеї ООН

Посла України Василя Зварича викликали до МЗС Польщі у зв'язку із заявою глави Української держави Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, повідомляє Міністерство закордонних справ Польщі.

Згідно з опублікованою на сайті заявою, посла прийняв заступник державного секретаря Міністерства закордонних справ Павел Яблонський.

"Заступник міністра передав рішучий протест польської сторони проти заяв, зроблених учора президентом В. Зеленським на Генеральній Асамблеї ООН, в якому стверджувалося, що деякі країни ЄС симулюють солідарність, опосередковано підтримуючи Росію. Заступник глави МЗС наголосив, що ця теза є неправильною щодо Польщі і, тим паче, особливо неправомірною до нашої країни, яка підтримує Україну з перших днів війни", - зазначено в заяві.

Також у відомстві зазначили, що тиск на Польщу на багатосторонніх форумах або надсилання скарг "не є придатними методами вирішення суперечок між нашими країнами".

Яблонський наголосив, що "ці дії не будуть ефективними проти Польщі, оскільки дії, що вживаються польським урядом для захисту інтересів польських фермерів, відповідають національному праву, праву ЄС і міжнародному праву". Також він висловив занепокоєння нещодавньою публічною заявою вищих представників української влади, "яка нав'язує однобокий погляд на багатоаспектну проблему експорту української сільгосппродукції до сусідніх країн".

"Заступник міністра Яблонський висловив сподівання, що як політика, що проводиться українською владою, так і їхні публічні комунікації відображатимуть реальний характер польсько-українських відносин, як теперішніх, так і історичних, з урахуванням безпрецедентної допомоги, що надається Польщею та поляками українському населенню й державі, а також усього спектра нашого доброго співробітництва", - заявили в МЗС.