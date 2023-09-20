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09:51 20.09.2023

Окупанти обстріляли Середина-Буду та 13 прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, без жертв - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли Середина-Буду та 13 прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли за минулу добу місто Середина-Буда і сім сіл Шосткинського району Сумської області, а також шість сіл двох громад Новгород-Сіверського району Чернігівської області, повідомляють у телеграм-каналі Оперативного командування "Північ" у середу вранці.

"Шосткинський район: Василівка - 5 приходів, імовірно міномет 120 мм; Середина-Буда - 5 приходів, імовірно ствольна артилерія; Марчихина Буда - 2 приходи, імовірно ствольна артилерія; Баранівка - 1 прихід, імовірно скидання ВОГ; Рожковичі - 6 приходів, імовірно АГС; Нова Гута - 2 приходи, імовірно міномет 120 мм; Гаврилова Слобода - 8 приходів, імовірно міномет 120 мм; Стара Гута - 7 приходів, імовірно міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

"Семенівська громада: Архипівка - 12 приходів, імовірно міномет 82 мм; Леонівка - 2 приходи, імовірно НАР; Карповичі - 30 приходів, імовірно міномет 120 мм; 27 приходів, імовірно міномет 82 мм. Новгород-Сіверська громада: Вильчики - 8 приходів, імовірно міномет 120 мм. Грем'яч - 8 приходів, імовірно міномет 120 мм", - розповіли в ОК "Північ".

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

Усі села розташовані в безпосередній близькості від кордону з РФ (Брянська область). Загалом за добу нараховано 18 обстрілів (123 вибухи) з різних видів озброєння.

 

Теги: #війна #ок_північ

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