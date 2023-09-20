Позиції окупантів біля Бахмуту можуть бути ослаблені через перекидання сил до Запорізької області - британська розвідка

Нещодавня передислокація російських окупаційних повітрянодесантних військ із Бахмута Донецької області до Запорізької області на півдні України, імовірно, послабила оборону окупантів навколо Бахмута, повідомляють у звіті, оприлюдненому в соціальній мережі Х ("Твіттер") Міністерства оборони Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в середу вранці.

"Із 15 вересня 2023 року Збройні сили України взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, приблизно за 8 км на південь від міста Бахмут у Донецькій області. Цей тактичний успіх наближає українські війська до дороги Т 05-13, одного з основних маршрутів постачання Бахмута з півдня. Однак Росія продовжує утримувати залізничну лінію, що йде вздовж насипу між Кліщіївкою і Т 05-13, яка є перешкодою, яку легко обороняти", - зазначають у британській розвідці.