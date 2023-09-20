Події

08:07 20.09.2023

Ворог випустив 589 снарядів по Херсонській області, є жертви і поранені

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Ворог випустив 589 снарядів по Херсонській області, є жертви і поранені

Російські окупаційні війська випустили 589 снарядів по Херсонській області, є жертви і поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 118 обстрілів, випустивши 589 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, АГС, БПЛА, танків та авіації. 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення", - йдеться в його телеграм-каналі вранці в середу.

За словами Прокудіна, по місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

Очільник ОВА зазначив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; будівлі медичних закладів у Бериславському та Херсонському районах; територію заводів і автомобільної бази, будівлю навчального закладу в Херсоні.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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