Зеленський та Гуттериш обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

Президент України Володимир Зеленський на полях 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН обговорив із генеральним секретарем Антоніу Гуттеришем перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи, повідомляє сайт глави держави.

"Сторони обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи", - сказано в повідомленні.

Зеленський подякував генсеку ООН за підтримку зусиль України щодо забезпечення стабільності продовольчих ринків та експорту.

Також Зеленський звернув увагу Гутериша на використання Росією іранських безпілотників для атак на портову та агропромислову інфраструктуру України.

Крім того, глава держави подякував генсеку ООН за зусилля щодо мінімізації наслідків повномасштабної російської агресії та висловив сподівання на подальшу активну допомогу з боку Організації в оперативному реагуванні на невідкладні потреби українського населення у гуманітарній сфері.