Окупанти завдали удару по Куп'янську гібридною ракетою "Гром-Е1"

За уточненими даними, ворожого удару по Куп'янську, унаслідок якого загинули шестеро мирних громадян, було завдано гібридною ракетою "Гром-Е1", повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Російські військові завдали удару по м. Куп'янську гібридною ракетою "Гром-Е1", створеною на базі радянської ракети Х-38. Максимальна дальність ураження може становити 120 км", - ідеться в повідомленні.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що удару було завдано керованою авіабомбою.