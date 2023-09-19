Події

19:40 19.09.2023

Окупанти завдали удару по Куп'янську гібридною ракетою "Гром-Е1"

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Окупанти завдали удару по Куп'янську гібридною ракетою "Гром-Е1"

За уточненими даними, ворожого удару по Куп'янську, унаслідок якого загинули шестеро мирних громадян, було завдано гібридною ракетою "Гром-Е1", повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Російські військові завдали удару по м. Куп'янську гібридною ракетою "Гром-Е1", створеною на базі радянської ракети Х-38. Максимальна дальність ураження може становити 120 км", - ідеться в повідомленні.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що удару було завдано керованою авіабомбою.

Теги: #розслідування #обстріл #купянськ

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