США запровадили санкції проти трьох компаній із РФ за зв'язок з іранською авіаційною промисловістю

Мінфін США у вівторок вніс до санкційних списків три російські компанії, які, на думку Вашингтона, причетні до розроблення військової авіації в Ірані.

У документі Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) наголошується, що під санкції потрапили ТОВ ЦТО "Дельта-Аеро", ВАТ "Науково-виробниче підприємство "Аеросила" та АТ "ОДК-СТАР", які, на думку Вашингтона, допомагали Іранській літакобудівній промисловій компанії (HESA), що перебуває під американськими санкціями.

Крім цього, США запровадили санкції ще стосовно семи фізичних та однієї юридичної особи, що базуються в Ірані, Китаї та Туреччині, які "пов'язані з іранським розробленням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і військової авіації". У США вважають, що люди і структури, які потрапили під санкції, "полегшували постачання та фінансові операції для HESA, а також підтримували виробництво, закупівлі й технічне обслуговування БПЛА і військових літаків".