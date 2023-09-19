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17:49 19.09.2023

Центр реабілітації на Київщині, пошкоджений російськими окупантами, відновив роботу

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Центр реабілітації на Київщині, пошкоджений російськими окупантами, відновив роботу

Всеукраїнський реабілітаційний центр, пошкоджений під час бойових дій 2022 року внаслідок повномасштабної агресії Росії проти України, відновив роботу в Лютіжі (Київська область).

"Після деокупації Київщини ми активно розпочали відбудову медзакладів. Робимо це як силами держави, так і за активної участі міжнародних донорів. Для нас украй важливо, щоб люди отримували якісні й доступні соціальні та медичні послуги. Загалом на сьогодні вже відновили повністю або частково понад 100 об’єктів охорони здоров’я області. Відбудова триває. Роботи здійснюються за новими підходами, щоб заклади були якомога сучаснішими та доступними для всіх груп населення", - сказав начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко на відкритті відновленого закладу.

Ремонт Всеукраїнського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю тривав близько 10 місяців. Відновлено головний корпус, де було пошкоджено дах і знищено одну зі стін. У кількох корпусах замінили вікна, виконали поточні ремонти внутрішніх приміщень.

Якісну реабілітацію тут можуть одночасно проходити 136 осіб. На базі центру працюють терапевти, ортопеди, невропатологи, психотерапевти, психологи, фізіотерапевти та педіатри.

Реабілітація – безоплатна. Спектр послуг чималий: локомоторна терапія, вертикалізація, лікувальні масажі, різні види фізіотерапії, лікувальна фізкультура, реабілітація у воді. У перспективі реабілітацію тут проходитимуть і військові.

Як повідомляється на сайті Київської обласної військової адміністрації, реабілітаційний центр, що перебуває у віданні Міністерства соціальної політики, відновлено завдяки допомозі Товариства Червоного Хреста України та Червоного Хреста Люксембургу.

Теги: #реабілітація #тчху #лютіж

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