Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Тягинці: пошкоджено будівлі, люди не постраждали - Херсонська ОВА

Російські окупаційні війська вдарили керованою авіабомбою по с. Тягинка (Бериславський район) – пошкоджено будівлю колишнього складу, вибито вікна в лікарні, сільському клубі та будинках місцевих жителів, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

"Російська авіація вдарила по Тягинці. Через влучання керованої авіабомби пошкоджено будівлю колишнього складу, вибито вікна в лікарні, сільському клубі та будинках місцевих жителів", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, "люди не постраждали".