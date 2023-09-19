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14:30 19.09.2023

СБУ затримала заступника херсонського військкома і голову ВЛК на Прикарпатті, які заробляли на ухилянтах

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Служба безпеки України ліквідувала дві схеми ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації та затримала заступника херсонського військкома і керівника військово-лікарської комісії в Івано-Франківській області, які за хабарі допомагали ухилянтам.

"У Херсоні затримано заступника начальника місцевого військкомату, який за гроші "допомагав" військовозобов’язаним "відкосити" від призову на підставі фіктивних документів. Вартість корупційної "послуги" становила від 4,5 до 6 тис. американських доларів залежно від терміновості", - повідомляють у телеграм-каналі української спецслужби у вівторок.

За інформацією СБУ, за ці суми чиновник знімав з обліку ухилянтів через непридатність до військової служби за станом здоров'я. Для цього, як пояснюють у СБУ, він робив відповідні відмітки в особових справах своїх клієнтів, а отриману підробку ухилянти використовували для незаконного виїзду за межі України. У спецслужбі зазначають, що для реалізації схеми фігурант залучив посередника, який підшукував клієнтів і передавав гроші.

Співробітники СБУ задокументували вісім фактів злочинної діяльності та затримали обох зловмисників "на гарячому" під час отримання ними ще одного хабара.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, згідно з повідомленням, в Івано-Франківській області СБУ затримала голову однієї з районних військово-лікарських комісій, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про відстрочення призову через погане здоров'я. "Для цього посадовець "вписував" у висновки медогляду своїх клієнтів "важкі діагнози". Середня сума за фальшування документів становила $2 тис. з однієї особи", - уточнюється в повідомленні.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

 

Теги: #сбу #корупція #ухилянти

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