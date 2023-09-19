Події

12:15 19.09.2023

Унаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено будівлю Херсонської обласної психлікарні, люди не постраждали - ОВА

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Унаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено будівлю Херсонської обласної психлікарні, люди не постраждали - ОВА

Унаслідок ворожого артилерійського обстрілу значних руйнувань зазнала Херсонська обласна психіатрична клініка в с. Степанівці, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Окупанти вдарили по закладу близько четвертої ранку. Через обстріл сталася пожежа на території, а також у підсобному приміщенні. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Цивільні не постраждали", - написав Прокудін у телеграм-каналі у вівторок, супроводивши пост відео з фіксацією руйнувань у приміщеннях лікарні.

 

Теги: #херсон #обстріли #психлікарня

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