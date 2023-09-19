Події

10:09 19.09.2023

У Львові під завалами складу знайшли тіло загиблого внаслідок ранкової атаки БпЛА - Садовий

1 хв читати
У Львові під завалами складу знайшли тіло загиблого внаслідок ранкової атаки БпЛА - Садовий

Під завалами пошкодженого внаслідок атаки ворожих безпілотників складу у Львові знайшли тіло загиблого чоловіка - працівника складу, повідомив мер Андрій Садовий.

"Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Пізніше мер уточнив, що ударами знищено три складські приміщення.

"Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення, де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія Карітас-Спес. Загалом площа займання близько 10 тисяч квадратних метрів", - написав Садовий.

Як повідомлялося, Львівську область у вівторок уранці атакували 18 БпЛА типу Shahed, 15 із них було збито, сім - безпосередньо в повітряному просторі області, є три влучання в промислові склади Львова.

Раніше з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького повідомлялося про одного постраждалого - 26-річного молодого чоловіка, який на момент атаки перебував на складі. Також на місці була жінка, яка госпіталізації не потребувала.

 

Теги: #львів #обстріли #загиблий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:51 19.09.2023
Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Донецької області за добу, 2 мирних жителів загинули - МВС

Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Донецької області за добу, 2 мирних жителів загинули - МВС

10:35 19.09.2023
Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні, поранені двоє пасажирів

Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні, поранені двоє пасажирів

10:00 19.09.2023
У Львові після атаки "Шахедів" продовжують ліквідовувати пожежу на складах

У Львові після атаки "Шахедів" продовжують ліквідовувати пожежу на складах

09:04 19.09.2023
За добу окупанти завдали три ракетних удари по Харкову, три авіаційні нальоти та обстріляли 16 населених пунктів в області

За добу окупанти завдали три ракетних удари по Харкову, три авіаційні нальоти та обстріляли 16 населених пунктів в області

08:38 19.09.2023
За минулу добу ворог завдав 107 ударів по Запорізькій області

За минулу добу ворог завдав 107 ударів по Запорізькій області

08:30 19.09.2023
За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів Херсонської області, троє людей загинули, є поранені

За минулу добу противник здійснив 95 обстрілів Херсонської області, троє людей загинули, є поранені

08:14 19.09.2023
Уночі ворог атакував дронами Миколаївську область, десять збито

Уночі ворог атакував дронами Миколаївську область, десять збито

07:54 19.09.2023
Уночі ворог обстріляв Кривий Ріг, Нікополь і Марганецьку громаду, є постраждалий

Уночі ворог обстріляв Кривий Ріг, Нікополь і Марганецьку громаду, є постраждалий

07:45 19.09.2023
Мер Львова уточнив стан постраждалого

Мер Львова уточнив стан постраждалого

07:40 19.09.2023
У Львові після удару безпілотника з-під завалів дістали двох людей

У Львові після удару безпілотника з-під завалів дістали двох людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із порту "Чорноморськ" вийшло судно із зерном - Кубраков

Українські війська ведуть штурмові дії південніше Бахмута і відбили контратаки окупантів біля Роботиного - Генштаб ЗСУ

Львівщину атакували 18 "Шахедів", 15 збили, є влучання в промислові склади цивільного призначення - ОВА

Знищено 27 ударних дронів типу Shahed-136/131 із 30

Сили оборони за добу ліквідували 520 окупантів і 35 артсистем противника

ОСТАННЄ

На озброєння ЗСУ надійдуть іще два тактичні кулеметні комплекси РБПП-500 і "Хижак"

Оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне, ранены 2 пассажира

Із порту "Чорноморськ" вийшло судно із зерном - Кубраков

На островах у нижній течії Дніпра біля Херсона з початку вересня тривають запеклі бої - британська розвідка

У Чорному та Азовському морях на чергуванні 8 ворожих кораблів, носіїв "Калібрів" немає - ВМС ЗСУ

Українські війська ведуть штурмові дії південніше Бахмута і відбили контратаки окупантів біля Роботиного - Генштаб ЗСУ

Львівщину атакували 18 "Шахедів", 15 збили, є влучання в промислові склади цивільного призначення - ОВА

Знищено 27 ударних дронів типу Shahed-136/131 із 30

Сили оборони за добу ліквідували 520 окупантів і 35 артсистем противника

Аграрний єврокомісар здивований скаргою України в СОТ на Польщу, Словаччину та Угорщину, сподівається на вирішення шляхом діалогу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА