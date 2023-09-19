У Львові під завалами складу знайшли тіло загиблого внаслідок ранкової атаки БпЛА - Садовий

Під завалами пошкодженого внаслідок атаки ворожих безпілотників складу у Львові знайшли тіло загиблого чоловіка - працівника складу, повідомив мер Андрій Садовий.

"Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Пізніше мер уточнив, що ударами знищено три складські приміщення.

"Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення, де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія Карітас-Спес. Загалом площа займання близько 10 тисяч квадратних метрів", - написав Садовий.

Як повідомлялося, Львівську область у вівторок уранці атакували 18 БпЛА типу Shahed, 15 із них було збито, сім - безпосередньо в повітряному просторі області, є три влучання в промислові склади Львова.

Раніше з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького повідомлялося про одного постраждалого - 26-річного молодого чоловіка, який на момент атаки перебував на складі. Також на місці була жінка, яка госпіталізації не потребувала.