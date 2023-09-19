Події

09:56 19.09.2023

На островах у нижній течії Дніпра біля Херсона з початку вересня тривають запеклі бої - британська розвідка

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У першій половині вересня 2023 року тривали запеклі бої навколо островів у нижній течії Дніпра в Херсонській області, які нині є лінією фронту.

Як повідомляється у звіті, оприлюдненому в соціальній мережі Х (раніше - "Твіттер") Міністерства оборони Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок уранці, обидві сторони здійснили рейди з групами на невеликих човнах на острови і протилежні береги річок.

"Кількість задіяних сил відносно невелика порівняно з іншими фронтами; однак обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим. Це також дає можливість відволікти підрозділи противника від інтенсивних бойових дій у Запорізькій і Донецькій областях", - ідеться у зведенні.

За даними британської розвідки, російські операції в цьому районі активізувалися після того, як цей сектор перейшов під відповідальність нещодавно створеного 40 армійського корпусу.

 

Теги: #війна #британська_розвідка

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