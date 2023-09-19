Українські війська ведуть штурмові дії південніше Бахмута і відбили контратаки окупантів біля Роботиного - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогові значних втрат, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Як повідомляє Military Media Center у вівторок уранці, на цьому ж напрямку Сили оборони відбили контратаки російських військ, зокрема в районі Кліщіївки. Також противник намагався відновити втрачене становище в районі Андріївки, успіху не мав, розповів речник Генштабу.

На мелітопольському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі села Роботине Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції.

Ковальов додав, що Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат.