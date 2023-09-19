Окупанти завдали 22 авіаудари по Україні за добу

Ворог завдав 22 ракетних і 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби російська федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БПЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено всі 17 крилатих ракет і 18 із 24 "шахедів" противника. На жаль, унаслідок таких терористичних дій кремля є поранені серед цивільного населення, зруйновано житлові будинки та пошкоджено цивільну інфраструктуру", - повідомляється у зведенні.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Берестове, Копанки, Шийківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Новосадове, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка і Роботине Запорізької області; Веселе, Одрадокам'янка, Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.