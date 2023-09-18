Події

22:41 18.09.2023

Протягом дня окупанти здійснили 37 обстрілів Сумщини – ОВА

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Протягом дня окупаційні війська здійснили 37 обстрілів прикордоння, зафіксовано 171 вибух, обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотинська, Юнаківська, Великописарівська, Глухівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громада Tele.

"Великописарівська громада: ворог бив із мінометів (24 вибухи), зі станкового гранатомета (СПГ, 13 вибухів) та артилерії (21 вибух).

Краснопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів) та обстріл з мінометів (7 вибухів). Крім того, ворожим БпЛА зроблено скидання 1-го пострілу осколковий гранатометний (ВОГ).

Глухівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи). Есманська громада: були мінометні обстріли (3 вибухи).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи) та мінометів (21 вибух).

Середино-Будська громада: 8 хв скинув ворог на територію громади. Також було 10 вибухів із артилерії.

Зноб-новгородська громада: були мінометні обстріли (6 вибухів).

Білопільська громада: здійснено обстріл з мінометів (10 вибухів) та артилерії (12 вибухів).

Хотинська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (15 вибухів) та обстріли з мінометів (5 вибухів). Крім того, ворожими БПЛА здійснено скидання 3-х снарядів ВОГ" - інформує ОВА.

Теги: #війна #обстріл #сумська_область

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