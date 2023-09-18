Зеленський і Лула зустрінуться в Нью-Йорку в середу

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку в середу, повідомила в понеділок канцелярія президента Бразилії, інформує Reuters.

Лула і Зеленський ніколи не зустрічалися особисто, хоча вони розмовляли відеозв'язком у березні, за кілька днів після того, як Бразилія проголосувала за резолюцію ООН, що закликала до миру і вимагала від Москви виведення своїх військ.

Двоє чоловіків зустрінуться в готелі Лули після зустрічі бразильського лідера з президентом США Джо Байденом, повідомили два джерела в уряді Бразилії на умовах анонімності.

Український уряд попросив про зустріч Зеленського і Лули після того, як ці двоє не змогли зустрітися на саміті G7 у японському місті Хіросіма на початку цього року, імовірно через проблеми з розкладом.

Посольство України в Бразилії не прокоментувало запланованої зустрічі.