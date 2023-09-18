Генштаб ЗСУ: У районі Кліщіївки та Андріївки Сили оборони успішно відбили атаки противника, який намагався відновити втрачені позиції

Ситуація на східному і південному напрямках фронту залишається складною, протягом доби Сили оборони провели понад 20 бойових зіткнень із противником, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося понад 20 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці у понеділок увечері.

Як повідомляється, також "сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони було знищено всі 17 крилатих ракет та 18 із 24 "Шахедів".

"Загалом протягом доби ворог завдав 17 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - ідеться в повідомленні.

Як інформує Генштаб, на волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. "На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів".

Генштаб повідомляє, що "на куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Берестового, Копанки, Шийківки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Харківської області. На лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Новосадового Донецької області. Від артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів".

На бахмутському напрямку Сили оборони "успішно відбили низку атак противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене становище в районі Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Завдав авіаційного удару в районі Бахмута Донецької області. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів", - зазначається в повідомленні Генштабу. На авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На мар'їнському напрямку протягом доби наші захисники "успішно відбили майже 10 атак ворога в районі Мар'їнки. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали такі населені пункти як Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області", - повідомляє Генштаб.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів неподалік Вугледара та Старомайорського Донецької області. На запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Роботиного. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. На херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Веселе, Одрадокам'янка та Миколаївка Херсонської області. Ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

Як наголошується в повідомленні, водночас "Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на бахмутському напрямку, знищують ворога і крок за кроком визволяють окуповані території".