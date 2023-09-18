Події

19:14 18.09.2023

Прибулий до Києва сенатор США Келлі заявив про прогрес українських сил у контрнаступі

3 хв читати

Сенатор США від Арізони Марк Келлі (Демократична партія) під час свого візиту до Києва заявив, що Україна має прогрес у контрнаступі й упевнений, що прогрес триватиме.

"Я вважаю, що українські військові роблять фантастичну роботу в неймовірно складних обставинах. Я маю на увазі, що проти однієї з найбільших армій у світі. Принаймні, на початковому етапі, ви знаєте, прогрес, досягнутий у цьому контрнаступі, на мою думку, я думаю, це добре. Чи хочемо ми, щоб він був швидшим? Чи хочемо ми більшого? Звичайно, хочемо. Але ми добиваємося прогресу, і я вірю, що це триватиме", - сказав Келлі на брифінгу в Києві в понеділок.

Відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що надання літаків F-16 і ATACMS стануть "game-changing" (що змінює правила гри) на полі бою, сенатор сказав: "Я не думаю, що є щось, що можна назвати панацеєю".

"Ракетний комплекс класу "земля-земля" більшої дальності це точно може змінити ситуацію, винищувач четвертого покоління, яким керують добре навчені люди і який добре обслуговується екіпажем на землі, може змінити ситуацію, якщо з'єднати ці дві речі разом, так, я думаю, що це матиме значення", - зазначив Келлі.

Водночас він висловив упевненість, що український народ доб'ється успіху, завдяки правильним рішенням уряду та допомозі партнерів.

Говорячи про ймовірні терміни передачі Україні ATACMS, він зазначив, що "це буде рішення адміністрації Байдена".

Крім того, Келлі повідомив, що в рамках свого візиту в Україну він зустрінеться сьогодні з друзями та колегами загиблого льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова.

"Він трагічно загинув кілька тижнів тому внаслідок аварії L-39. Я зустрічався з ним минулого року в моєму офісі в Сенаті у Вашингтоні, округ Колумбія. Ми говорили про те, що працювало в їхній бригаді, літаючи на МіГ-29 проти російських ВПС, і що їм потрібно надалі. І я працював із ним та іншими, щоб досягти тієї точки, де ми перебуваємо сьогодні", - зазначив сенатор.

За його словами, найближчим часом США збираються розпочати підготовку пілотів F-16 у штаті Аризона і, зокрема, в Тусоні, де він живе. Як зазначив Келлі: F-16 - це літак із досить великими можливостями. "І я думаю, що він змінить ситуацію", - сказав він.

Водночас сенатор наголосив, що "Ми не побачимо F-16 у небі над Україною наступного тижня або наступного місяця".

"На навчання команди знадобляться місяці, але ми досягнемо мети, і це, я думаю, новий і суттєвий потенціал. І є деякі речі, які нам потрібно опрацювати і з'ясувати, як саме ми хочемо використовувати літак. У нього багато різних ролей, але я думаю, що це матиме значення", - пояснив він.

Як розповів Келлі, також вони з послом зустрілися з прикордонним загоном. За його словами, пізніше він має намір зустрітися з українськими ветеранами.

"Я хочу висловити свою тверду впевненість у тому, що ми не можемо дозволити Путіну і його поплічникам домогтися тут успіху. Допустити це було б колосальною помилкою з боку Заходу", - заявив він.

Це другий візит Келлі в Україну, перший раз він був тут у квітні.

 

 

Теги: #сша #прогрес #контрнаступ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 18.09.2023
До Києва знову прибув сенатор Марк Келлі - посол

До Києва знову прибув сенатор Марк Келлі - посол

15:35 18.09.2023
Тегеран повідомляє про переведення 6 млрд євро, які належать йому, з Південної Кореї до Катару в рамках угоди зі США

Тегеран повідомляє про переведення 6 млрд євро, які належать йому, з Південної Кореї до Катару в рамках угоди зі США

08:53 18.09.2023
Сили оборони минулого тижня звільнили 2 кв. км поблизу Бахмута і 5,2 кв. км на південному фронті

Сили оборони минулого тижня звільнили 2 кв. км поблизу Бахмута і 5,2 кв. км на південному фронті

04:49 18.09.2023
ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор між РФ і Кримом до настання зими - Буданов

ЗСУ можуть встигнути розірвати сухопутний коридор між РФ і Кримом до настання зими - Буданов

21:29 17.09.2023
Салліван на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю обговорив війну в Україні

Салліван на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю обговорив війну в Україні

08:25 17.09.2023
США і Данія проведуть навчання в Балтійському морі

США і Данія проведуть навчання в Балтійському морі

01:16 17.09.2023
Сенатори США звернулися до Байдена з проханням негайно надати Україні далекобійні ракети ATACMS

Сенатори США звернулися до Байдена з проханням негайно надати Україні далекобійні ракети ATACMS

11:20 16.09.2023
США передали Україні промислові 3D-принтери для друкування запчастин до військової техніки

США передали Україні промислові 3D-принтери для друкування запчастин до військової техніки

09:00 16.09.2023
У Констанці відбулася друга зустріч на високому рівні для підтримки експорту українського зерна та глобальної продовольчої безпеки

У Констанці відбулася друга зустріч на високому рівні для підтримки експорту українського зерна та глобальної продовольчої безпеки

02:53 16.09.2023
США мають намір істотно наростити виробництво артилерійських снарядів – Reuters

США мають намір істотно наростити виробництво артилерійських снарядів – Reuters

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський привітав українців - переможців "Ігор нескорених"

Інформація грузинських силовиків про нібито залучення української сторони до підготовки заколоту в Грузії не відповідає дійсності

Єрмак запропонував санкційним органам "зайнятися російським ВПК"

Сирський: Запеклі бої в районі Бахмута тривають, ворог безуспішно намагається повернути втрачені позиції

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" висунуто на премію "Оскар" від України

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: У районі Кліщіївки та Андріївки Сили оборони успішно відбили атаки противника, який намагався відновити втрачені позиції

Генштаб: Українська авіація за добу завдала восьми ударів по районах з особовим складом і технікою ворога

Зеленський привітав українців - переможців "Ігор нескорених"

Ворог вдарив БпЛА по Марганецькій громаді, наслідки уточнюються

Інформація грузинських силовиків про нібито залучення української сторони до підготовки заколоту в Грузії не відповідає дійсності

Єрмак запропонував санкційним органам "зайнятися російським ВПК"

Сирський: Запеклі бої в районі Бахмута тривають, ворог безуспішно намагається повернути втрачені позиції

В Україні планують запустити на держрівні банк українських шрифтів - Карандєєв

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" висунуто на премію "Оскар" від України

Мінкультури закликає підтримати законопроєкт про підтримку розповсюджувачів видавничої продукції та сертифікати на придбання книжок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА