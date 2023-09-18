Прибулий до Києва сенатор США Келлі заявив про прогрес українських сил у контрнаступі

Сенатор США від Арізони Марк Келлі (Демократична партія) під час свого візиту до Києва заявив, що Україна має прогрес у контрнаступі й упевнений, що прогрес триватиме.

"Я вважаю, що українські військові роблять фантастичну роботу в неймовірно складних обставинах. Я маю на увазі, що проти однієї з найбільших армій у світі. Принаймні, на початковому етапі, ви знаєте, прогрес, досягнутий у цьому контрнаступі, на мою думку, я думаю, це добре. Чи хочемо ми, щоб він був швидшим? Чи хочемо ми більшого? Звичайно, хочемо. Але ми добиваємося прогресу, і я вірю, що це триватиме", - сказав Келлі на брифінгу в Києві в понеділок.

Відповідаючи на запитання про те, чи вважає він, що надання літаків F-16 і ATACMS стануть "game-changing" (що змінює правила гри) на полі бою, сенатор сказав: "Я не думаю, що є щось, що можна назвати панацеєю".

"Ракетний комплекс класу "земля-земля" більшої дальності це точно може змінити ситуацію, винищувач четвертого покоління, яким керують добре навчені люди і який добре обслуговується екіпажем на землі, може змінити ситуацію, якщо з'єднати ці дві речі разом, так, я думаю, що це матиме значення", - зазначив Келлі.

Водночас він висловив упевненість, що український народ доб'ється успіху, завдяки правильним рішенням уряду та допомозі партнерів.

Говорячи про ймовірні терміни передачі Україні ATACMS, він зазначив, що "це буде рішення адміністрації Байдена".

Крім того, Келлі повідомив, що в рамках свого візиту в Україну він зустрінеться сьогодні з друзями та колегами загиблого льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова.

"Він трагічно загинув кілька тижнів тому внаслідок аварії L-39. Я зустрічався з ним минулого року в моєму офісі в Сенаті у Вашингтоні, округ Колумбія. Ми говорили про те, що працювало в їхній бригаді, літаючи на МіГ-29 проти російських ВПС, і що їм потрібно надалі. І я працював із ним та іншими, щоб досягти тієї точки, де ми перебуваємо сьогодні", - зазначив сенатор.

За його словами, найближчим часом США збираються розпочати підготовку пілотів F-16 у штаті Аризона і, зокрема, в Тусоні, де він живе. Як зазначив Келлі: F-16 - це літак із досить великими можливостями. "І я думаю, що він змінить ситуацію", - сказав він.

Водночас сенатор наголосив, що "Ми не побачимо F-16 у небі над Україною наступного тижня або наступного місяця".

"На навчання команди знадобляться місяці, але ми досягнемо мети, і це, я думаю, новий і суттєвий потенціал. І є деякі речі, які нам потрібно опрацювати і з'ясувати, як саме ми хочемо використовувати літак. У нього багато різних ролей, але я думаю, що це матиме значення", - пояснив він.

Як розповів Келлі, також вони з послом зустрілися з прикордонним загоном. За його словами, пізніше він має намір зустрітися з українськими ветеранами.

"Я хочу висловити свою тверду впевненість у тому, що ми не можемо дозволити Путіну і його поплічникам домогтися тут успіху. Допустити це було б колосальною помилкою з боку Заходу", - заявив він.

Це другий візит Келлі в Україну, перший раз він був тут у квітні.