Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони та держсекретаря відомства

Кабінет Міністрів звільнив шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря відомства.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в понеділок.

Зокрема, з посади заступника міністра оборони звільнено: Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу.

Крім того, звільнено Костянтина Ващенка з посади державного секретаря міністерства.