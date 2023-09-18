Події

12:09 18.09.2023

Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони та держсекретаря відомства

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Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони та держсекретаря відомства

Кабінет Міністрів звільнив шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря відомства.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в понеділок.

Зокрема, з посади заступника міністра оборони звільнено: Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Ганну Маляр, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка, Віталія Дейнегу.

Крім того, звільнено Костянтина Ващенка з посади державного секретаря міністерства.

Теги: #звільнення #заступники #міністр_оборони

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