Події

09:31 18.09.2023

Над Одещиною вночі збито 11 ворожих дронів, у Вилковому виникла пожежа, постраждалих немає

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Над Одещиною вночі збито 11 ворожих дронів, у Вилковому виникла пожежа, постраждалих немає

Українські сили протиповітряної оборони знищили 11 ворожих ударних безпілотних літальних апаратів над Одещиною під час атаки в ніч на понеділок, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Під ударом ворога знову був Ізмаїльський район. Постраждалих серед цивільних, на щастя, немає", - написав Кіпер у телеграм-каналі в понеділок уранці.

За його словами, зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру міста Вилкового. "Унаслідок чого виникла пожежа, наші рятувальники все оперативно ліквідували", - повідомив Кіпер.

Теги: #одеська_область #знищення #дрони

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