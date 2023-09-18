Над Одещиною вночі збито 11 ворожих дронів, у Вилковому виникла пожежа, постраждалих немає

Українські сили протиповітряної оборони знищили 11 ворожих ударних безпілотних літальних апаратів над Одещиною під час атаки в ніч на понеділок, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Під ударом ворога знову був Ізмаїльський район. Постраждалих серед цивільних, на щастя, немає", - написав Кіпер у телеграм-каналі в понеділок уранці.

За його словами, зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру міста Вилкового. "Унаслідок чого виникла пожежа, наші рятувальники все оперативно ліквідували", - повідомив Кіпер.