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09:02 18.09.2023

Рада цього тижня остаточно проголосує за відновлення е-декларування, але кадрових питань розглядати, ймовірно, не буде

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Рада цього тижня остаточно проголосує за відновлення е-декларування, але кадрових питань розглядати, ймовірно, не буде

Верховна Рада має намір на поточному тижні розглянути пропозиції президента України Володимира Зеленського до закону про відновлення електронного декларування для посадовців держави та місцевого самоврядування (законопроєкт № 9534), але кадрових питань на порядку денному, ймовірно, не буде, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Цього тижня Рада остаточно проголосує питання повернення декларування. А от кадрових питань імовірно не буде: ні Мінкульту, ні Фонду держмайна. Усі відповідальні за кадри на виїзді", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9534 у другому читанні та в цілому 5 вересня.

Документ залишає декларації закритими щонайменше на рік. Крім того, у ньому підтримано норму, згідно з якою особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Одразу ж після ухвалення Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало президента накласти вето на цей документ. Глава держави ветував закон 12 вересня. У своїх пропозиціях він заявив про необхідність зробити відкритим доступ до Реєстру декларацій, але з урахуванням низки особливостей щодо певних груп декларантів (військовослужбовців).

Теги: #рада #голосування #відновлення #е_декларування

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